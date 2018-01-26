Более 70 «лежачих полицейских» установят на дорогах Перми

Пермь, 26 января. Около пяти километров новых дорожных ограждений и более 70 «лежачих полицейских» установят в Перми в 2018 году.

По информации МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», на улицах города установят новые дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети» с флуоресцентном на желто-зеленом фоне для того, чтобы их лучше было видно на проезжей части. В течение текущего года установят до тысячи знаков.

«Места для установки знаков сейчас выбираются. В первую очередь, они будут устанавливаться возле учебных заведений и в местах, где часто случаются ДТП», — отмечают в пресс-службе Пермской дирекции дорожного движения.

Также власти планируют установить почти пять километров новых дорожных ограждений и более 70 «лежачих полицейских».