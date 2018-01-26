Опубликован список самых высокооплачиваемых профессий в Прикамье

Пермь, 26 января. Специалисты «Пермьстат» опубликовали статистику уровня зарплат жителей Пермского края в 2017 году.

Средняя заработная плата за ноябрь 2017 года составила 31 982,7 рубля. В свою очередь, реальная зарплата за год выросла на 6,7 процентов, реальная средняя месячная зарплата составила 31 535,8 рубля.

Лидерами по уровню зарплат стали профессии, связанные с добычей полезных ископаемых. В ноябре прошедшего года люди, занятые в данной сфере, получили в среднем по 49,5 тысяч рублей. Сотрудники страховых компаний получили 44,4 тысячи рублей, работники в сфере информации и связи — порядка 41,6 тысяч рублей. Самые маленькие зарплаты у работников гостиниц и кафе, она составила в среднем около 17 тысяч рублей.