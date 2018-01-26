Власти Прикамья предложили реформировать комиссию по делам подростков

Пермь, 26 января. Власти Пермского края предложили расширить полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних после инцидента в местной школе: родители и должностные лица должны будут передавать информацию об агрессии детей в КДН.

Правительство выступило с инициативой изменить работу Комиссии по делам несовершеннолетних, расширив полномочия органа на законодательном уровне.

«Правительством региона предлагается преобразовать комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН», — отмечается в сообщении регионального правительства.

Подростки, у которых наблюдается повышенная агрессия, должны иметь возможность и учиться, и получать помощь от психиатров, отмечает «Ura.ru» со ссылкой на сообщение правительства. В соответствии с предложениями властей Прикамья, информация о потенциальной социальной опасности подростков должна поступать в Комиссию по делам несовершеннолетних, что поможет избежать повторения инцидентов, которые произошли в школах Перми и Бурятии.