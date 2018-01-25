Назначен председатель контрольно-счетной палаты Пермского края

Пермь, 25 января. Председателем контрольно-счетной палаты Пермского края назначен Геннадий Тушнолобов, который возглавлял «Корпорацию развития Пермского края».

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали кандидатуру Геннадия Тушнолобова на пост председателя Контрольно-счетной палаты Прикамья. На пленарном заседании, которое прошло в четверг, 25 января, 50 человек проголосовали «за», один решил воздержаться.

На заседании также приняли поправку, которая исключает из регионального закона о Контрольно-счетной палате требование о наличии у председателя высшего экономического или юридического образования. Отмечается, что Геннадий Тушнолобов не имеет высшего образования по этим направлениям, сообщает «Ura.ru».

Напомним, что в конце прошлого года предыдущий руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края Юрий Новоселов ушел в отставку. После чего губернатор Пермского края Максим Решетников предложил в качестве кандидатуры Геннадия Тушнолобова.