Стала известна дата проведения второго Пермского международного марафона

Пермь, 24 января. Все желающие могут принять участие во втором Пермском международном марафоне, который пройдет в городе 9 сентября этого года. Регистрация на марафон началась в среду, 24 января.

В этом году спортсмены смогут выбрать дистанцию и зарегистрироваться на сайте Russia Running. Дистанцию на три километра смогут пробежать все, в том числе и дети до 14 лет. Атлеты также могут выбрать дистанцию в 10,55 километров, а также пробежать полумарафон — 21,1 километра — и марафон — 42, 2 километра. В этом году принять участие смогут до восьми тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Перми.

«Хочу призвать всех начинать регистрироваться на марафон уже сейчас, поскольку опыт показал, что места заканчиваются очень быстро. Также призываю горожан начать тренировки, ставить новые цели и достигать их», — отмечает заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Напомним, в прошлом году впервые прошел марафон, в нем приняли участие более 5,5 тысяч жителей Перми и спортсменов из 12 стран.