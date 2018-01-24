Пермский аэропорт запустит второй регулярный рейс до Петербурга

Пермь, 24 января. Второй регулярный рейс появится из Перми в Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Перми «Большое Савино».

Авиакомпания S7 запустила продажу билетов по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь. Самолеты начнут летать по соответствующему маршруту три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — с 1 мая этого года. Перелеты будут осуществляться на самолетах типа Airbus A319, вместимость которых 144 пассажира. Отмечается, что путешественники смогут добраться до нужного пункта за 2 часа 20 минут.

Стоимость билета по направлению Пермь — Санкт-Петербург составит от 5584 рублей, отмечается, что цена указана на одного пассажира по минимальному тарифу с учетом все такс и сборов.