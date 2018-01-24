Пермская актриса напишет детскую книгу

Пермь, 21 января. Пермская актриса Катерина Шпица пишет детскую книгу. Об этом актриса сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Катерина Шпица на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала объявление о поиске иллюстратора. Он просит художников, которые могли бы проиллюстрировать детскую книгу, написать ей в директ. Стоит отметить, что сообщение необходимо начать со слова «Художник».

По словам пермской актрисы, книга будет интересна и для детей, и для взрослых. Как стало известно, Катерина Шпица напишет книгу с психологом Викторией Братковой. О чем будет детская книга пока остается в секрете. Об этом сообщает «59.ru».

Напомним, что Катерина Шпица — российская актриса театра и кино. На ее счету несколько десятков фильмов, среди которых «Елки 1914», «Метро», «Поддубный», «Экипаж».