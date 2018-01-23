Почетного гражданина выберут в Хабаровске

Пермь, 23 января. Мэрия Хабаровска принимает заявки на присвоение звания Почетного гражданина.

По информации региональных новостных источников, трудовые коллективы и общественные организации могут присылать в администрацию областного центра предложения по кандидатам, которые достойны получить звание Почетного гражданина. Заявки принимаются до 31 марта.

Победителям вручат не только ленту, но и нагрудный знак в виде фигурного геральдический щита с изображением герба города с надписью: «Почетный гражданин». Для подачи заявки необходимы следующие документы: ходатайство на имя главы города, подробную биографию с приложением документов, подтверждающих заслуги и достижения и два фото.