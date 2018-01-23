Восемь долгостроев в Прикамье планируют сдать в 2018 году

Пермь, 23 января. Минстрой Пермского края планирует ввести в эксплуатацию восемь проблемных домов в 2018 году.

Заседание комитета Законодательного собрания региона по инфраструктурной политике состоялось во вторник, 23 января. Заместитель министра архитектуры Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх в рамках доклада рассказала о работе по содействию в завершении строительства проблемных жилищных объектов.

Фаина Минх подчеркнула, что из-за выявленных Инспекцией государственного строительного надзора недостатков с 2017 года на первый квартал 2018 года перенесли сдачу домов, расположенных на улицах Мира, 5а, Окулова, 62, в Чайковском на Сиреневом бульваре, 5.

Также в текущем году планируется сдать в эксплуатацию ещё пять объектов, расположенных на улицах Теплогорская, 22, Островского, 30, Макарова, 23, Ким, 14 в Перми и Бабичева, 4Б в ЗАТО «Звёздный», отмечают региональные новостные источники.