Реконструкцию вокзала Пермь-II планируют провести к 300-летию города

Пермь, 23 января. Проект реконструкции вокзал Пермь-II планируют предоставить к середине 2019 года.

Заседание комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья состоялось во вторник, 23 января. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил о реконструкции вокзала Пермь-II. Конкурс по определению инвестора строительства транспортно-пересадочного узла состоится до 30 марта под руководством ОАО «РЖД» в соответствии с условиями, которые согласовали с правительством края.

Стоимость реализации проекта оценивается в девять миллиардов рублей. Проектные рабоы должны быть закончены к середине 2019 года. В свою очередь, реконструкцию планируют завершить к концу 2022 года.