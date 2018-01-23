Реконструкцию вокзала Пермь-II планируют провести к 300-летию города
Пермь, 23 января. Проект реконструкции вокзал Пермь-II планируют предоставить к середине 2019 года.
Заседание комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья состоялось во вторник, 23 января. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил о реконструкции вокзала Пермь-II. Конкурс по определению инвестора строительства транспортно-пересадочного узла состоится до 30 марта под руководством ОАО «РЖД» в соответствии с условиями, которые согласовали с правительством края.
Стоимость реализации проекта оценивается в девять миллиардов рублей. Проектные рабоы должны быть закончены к середине 2019 года. В свою очередь, реконструкцию планируют завершить к концу 2022 года.
«Предполагается, что проектные работы будут завершены в середине 2019 года, ввод объекта в эксплуатации — в конце 2022 года. При распределении активов автовокзал перейдет в собственность Пермского края», — отметил Николай Уханов.