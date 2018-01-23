Эксперты озвучили результаты независимой оценки больниц Прикамья

Пермь, 23 января. Независимую экспертизу 252 учреждений здравоохранений провели сотрудники общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края и центра «ГРАНИ» и опросили около трех тысяч пациентов.

В соответствии с результатами исследования, 80 процентов пациентов заявили, что они удовлетворены условиями нахождения в больницах, в свою очередь, аналогичные результаты в стационарах (84 процента) и поликлиниках (76 процентов).

Лидирующие позиции в рейтинге по оказанию услуг на амбулаторных условиях (поликлиниках) признана городская больница Лысьвенского городского округа. На втором месте расположилась кунгурская стоматологическая поликлиника, после — Пожвинская участковая больница, Соликамская центральная районная больница и Кизеловская стоматологическая поликлиника.

Перинатальный центр Соликамска стал лидером среди стационаров, также хорошие показатели у Чайковской детской городской больницы, Пермской городской больница № 10 и Краевой детской клинической больницы. Эксперты после проверки и проведения исследований составили рекомендации для каждого учреждения, чтобы повысить уровень качества услуг.