Эксперты озвучили результаты независимой оценки больниц Прикамья
Пермь, 23 января. Независимую экспертизу 252 учреждений здравоохранений провели сотрудники общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края и центра «ГРАНИ» и опросили около трех тысяч пациентов.
В соответствии с результатами исследования, 80 процентов пациентов заявили, что они удовлетворены условиями нахождения в больницах, в свою очередь, аналогичные результаты в стационарах (84 процента) и поликлиниках (76 процентов).
Лидирующие позиции в рейтинге по оказанию услуг на амбулаторных условиях (поликлиниках) признана городская больница Лысьвенского городского округа. На втором месте расположилась кунгурская стоматологическая поликлиника, после — Пожвинская участковая больница, Соликамская центральная районная больница и Кизеловская стоматологическая поликлиника.
Перинатальный центр Соликамска стал лидером среди стационаров, также хорошие показатели у Чайковской детской городской больницы, Пермской городской больница № 10 и Краевой детской клинической больницы. Эксперты после проверки и проведения исследований составили рекомендации для каждого учреждения, чтобы повысить уровень качества услуг.
«По поручению губернатора к 2020 году мы должны полностью привести в порядок амбулаторное звено — отремонтировать здания поликлиник, решить проблемы с укомплектованностью кадрами и разрывом зарплат между врачами стационаров и поликлиник, а также построить ФАПы там, где это необходимо», — отметил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.