Прямой рейс в Душанбе появится в расписании аэропорта Перми

Пермь, 23 января. Прямой рейс в столицу Таджикистана появится в расписании пермского аэропорта на один месяц, с февраля по март.

Пассажирские перевозки из Перми в Душанбе будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 февраля по 20 марта, сообщает пресс-служба компании. Вылеты из Перми запланированы из аэропорта «Большое Савино» по вторникам в 10:00 часов утра, из Душанбе — в 03:55 часов. Осуществлять перевозки будут самолеты Airbus за 3 часа 20 минут.

На данный момент запланировано только пять авиарейсов, стоимость билетов составит более 13 тысяч рублей в одну сторону. Билеты еще не поступили в продажу.