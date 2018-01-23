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Прямой рейс в Душанбе появится в расписании аэропорта Перми
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    Прямой рейс в Душанбе появится в расписании аэропорта Перми

    9:28  23 Января 2018  /обновлено: 9:28  23 Января 2018
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    Прямой рейс в Душанбе появится в расписании аэропорта Перми

    Пермь, 23 января. Прямой рейс в столицу Таджикистана появится в расписании пермского аэропорта на один месяц, с февраля по март.

    Пассажирские перевозки из Перми в Душанбе будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 февраля по 20 марта, сообщает пресс-служба компании. Вылеты из Перми запланированы из аэропорта «Большое Савино» по вторникам в 10:00 часов утра, из Душанбе — в 03:55 часов. Осуществлять перевозки будут самолеты Airbus за 3 часа 20 минут.

    На данный момент запланировано только пять авиарейсов, стоимость билетов составит более 13 тысяч рублей в одну сторону. Билеты еще не поступили в продажу.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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