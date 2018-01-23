Пермь ожидает сильнейший за зиму снегопад

Пермь, 23 января. Синоптики Приморского края предупреждают местных жителей о сильных метелях и обильном снегопаде.

Снегопады обрушились на территорию Прикамья в начале рабочей недели ввиду сближения мощного антициклона с центром над Западной Сибирью и активного циклона Черноморского происхождения, отмечают региональные новостные источники со ссылкой на данные центра географических информационных систем и технологий Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Похолодание в Зауралье пока еще продолжается, поэтому холодный воздух с востока еще будет поступать в Пермский край», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Кроме этого, зафиксирован сильный ветер, порывы которого накануне в аэропорту «Большое Савино» и в Губахе достигали от 16 до 17 метров в секунду. Во вторник, 23 января, снегопады и метели продолжаться, в свою очередь, столбик термометра опустится до -10 ...-16 градусов.