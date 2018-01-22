Полицейского, спасшего мужчину из горящей квартиры в Перми, наградили медалью

Пермь, 22 января. Сотрудника полиции в Перми наградили медалью «За отвагу на пожаре».

По информации пресс-службы МЧС по Пермскому краю, 19 января сотруднику правоохранительных органов Станславу Азанову торжественно вручили медаль МЧС России «За отвагу на пожаре». Полицейский с сослуживцем шли на обед, когда увидели пожар в одной из квартир в десятиэтажке, расположенной на улице Пермской. Инцидент произошел 24 мая 2017 года.

Станислав вывел из горящей квартиры мужчину, однако тот побежал обратно, чтобы спасти документы. Спустя некоторое время его обнаружили без сознания в горящей квартире. Станислав Азанов и его сослуживец вынесли пострадавшего на лестничную площадку и оказали первую помощь. Мужчину удалось спасти.