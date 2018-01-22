«Амкару» не придется просить Путина о спасении

Пермь, 22 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, будущему пермского «Амкара» ничто не угрожает.

По словам источника, несмотря на некоторые финансовые проблемы, в настоящий момент руководство клуба пришло к консенсусу с руководством края, который выступает генеральным спонсором клуба.

Отмечается, что также речь шла о выделении финансовых средств и помощи с поиском инвестором. В настоящий момент, по словам игроков команды, задолженности по зарплате в клубе минимальные — около полутора месяцев, которые руководство обещает погасить в ближайшие пару недель.

Кроме того, сообщалось, что клубом предприняты меры по составлению долгосрочной стратегии развития, в рамках которой клуб со временем полностью откажется от бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что руководство «Амкара» может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить команду, как это неоднократно было ранее с «Томью».

Отметим, что в октябре 2016 года президент страны в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» подчеркнул необходимость сокращения бюджетного финансирования профессионального футбола и хоккея, поскольку они должны учиться себя самостоятельно обеспечивать.

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