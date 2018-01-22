Двух детей, пострадавших при нападении в пермской школе, выпишут сегодня из больницы

Пермь, 22 января. Учительница и школьники, пострадавшие во время нападения в пермской школе, идут на поправку. Одного ребенка после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение, еще двоих детей планируют выписать сегодня.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пермского края, один из пострадавших школьников при нападении в школе №127 выписан из Краевой детской клинической больницы, еще нескольких человек выпишут в понедельник. Пострадавшую учительницу Наталью Шагулину планируют перевести в скором времени из реанимации.