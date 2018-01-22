Кузнецова просит наградить учительницу, защищавшую детей в пермской школе

Пермь, 22 января. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила наградить учительницу школы в Перми Наталью Шагулину, которая получила серьезные ножевые ранения при нападении.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, Кузнецова просит представить к государственной награде учительницу общеобразовательной школы №127 Наталью Шагулину, которая во время нападения 15 января получила не менее 17 ножевых ранений, пытаясь защитить школьников. В телеграмме детского омбудсмена, направленной в адрес главы Пермского края Максима Решетникова, отмечается: