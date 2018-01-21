Соседи оставили многодетную семью без газа в Пермском крае

Пермь, 21 января. Многодетная семья из Добрянки Пермского края осталась без газа. Соседи решили сделать ремонт и срезали газовую трубу.

Семья, живущая на четвертом этаже пятиэтажного дома, ради красивого интерьера срезала газовую трубу.

«Это является грубейшим нарушением, нарушением всех строительных норм, всех законодательных, строительных норм , инспекция жилищного надзора может наложить административный штраф по федеральному закону 412 статьи 9.23», — цитирует «ОТР» заместителя начальника управления «Регионгазсервис» Елену Соловьеву.

По словам живущей на пятом этаже дома женщины, ей приходится готовить еду на электрической плите. Женщина обращалась за помощью в разные службы, но соседи никого не пускают в свою квартиру.

Устанавливать новое газовое оборудование и производить демонтаж труб могут только специалисты. Женщина подала на соседей заявление в суд. Первое слушание по делу назначено на февраль.