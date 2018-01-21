Сильный ветер и изморозь ожидаются в Пермском крае

Пермь, 21 января. Синоптики сообщают, что на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, изморозь и снегопад.

В ночное время суток 21-22 января на территории Пермского краю ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. По данным Пермского гидрометцентра, прогнозируются небольшой снег, метель, изморозь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ночное время суток ожидается от минус 17 до минус 22, в восточных районах региона до минус 27. Днем температура будет варьироваться от минус десяти до минус 15. В восточной части Прикамья ожидается до минус 20.

На дорогах необходимо быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.