Пропавшую после встречи с подругой девушку ищут в Перми

Пермь, 21 января. Девушка была в гостях у подруги 18 января, после чего ушла и пропала. Родственники и полиция разыскивают ее в Перми.

Девушка, которой 21 год, ушла из дома и направилась в гости к подруге, а после пошла к другу, но до него она так и не дошла. По словам брата девушки, она никогда не пропадала, а когда задерживалась на работе, то писала СМС. Об этом сообщает «59.ru». Родственники уже написали заявление в полицию.

Девушке на вид 20 лет, она худощавого телосложения, у нее черные волосы. Была одета в сине-белую куртку, красную шапку, белый шарф, синие джинсы и черные угги. Также у нее с собой были кожаный рюкзак и оранжевые наушники. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обратиться в полицию.