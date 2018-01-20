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Прямые рейсы открылись из Перми в Геленджик
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    Прямые рейсы открылись из Перми в Геленджик

    13:06  20 Января 2018
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    Прямые рейсы открылись из Перми в Геленджик

    Пермь, 20 января. Жители Перми теперь смогут летать в еще один город России без пересадок. В расписании пермского международного аэропорта «Большое Савино» появились рейсы в Геленджик.

    Самолет будет вылетать из Перми по понедельникам и средам в 17.50, сообщает пресс-служба аэропорта. Спустя три часа пермяки будут уже в Геленджике. Вернуться в Пермь путешественники смогут также по понедельникам и средам в 17.10. Отметим, что первый рейс состоится 18 июня этого года, маршрут будет действовать до 19 сентября. Перелеты будет осуществлять авиакомпания UVTaero.

    Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Перми в Батуми запустят с 15 июня этого года. Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться два раза в неделю до 21 сентября.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #авиасообщение #геленджик
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