Хоккеисты «Молот-Прикамье» всухую проиграли «Челмету»

Пермь, 20 января. Хоккейный клуб из Перми «Молот-Прикамье» проиграл челябинскому «Челмету» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча, которая проходила на стадионе «Юность» в Челябинске, завершилась со счетом 3:0.

У «Челмета» из Челябинска отличились Никита Тертышный, Константин Климонтов и Владислав Кулиев. Для хоккеистов челябинской команды это первая победа после трех поражений.

«Поздравляю команду хозяев с заслуженной победой. Мне, честно говоря, стыдно за игру своей команды. Поэтому будем разбираться», — приводит пресс-служба клуба «Молот-Прикамье» слова главного тренера команды Сергея Вострикова.

На данный момент «Молот-Прикамье» заработал 58 очков и занимает 16 строчку турнирной таблицы ВХЛ. У «Чемлета» 53 очка, он на 20 месте.