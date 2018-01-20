Жительница Перми поборется за титул «Мисс туризм мира»

Пермь, 20 января. Жительница Перми Дарья Хохлова будет бороться за титул «Мисс туризм мира».

«Сейчас я отправляюсь в Малайзию на конкурс, представляете? Никогда не думала, что за четыре дня я могу собрать вещи и отправиться на мировой конкурс. Мне очень нужна ваша поддержка. Это мой первый настолько серьезный конкурс», — пишет Дарья Хохлова на своей странице в Instagram.

Дарья Хохлова ранее принимала участие в международных конкурсах красоты. Он стала обладательницей титула «Мисс Жемчужина России» в октябре прошлого года, а в 2016 году участвовала в конкурсе «Краса России». Она получила титул «Юная краса России».

Конкурс «Мисс туризм мира» пройдет 27 января в Малайзии. Лишь однажды россиянке удалось победить в конкурсе – корону получила Татьяна Максимова из Зеленогорска Красноярского края в 2012 году.