В Прикамье ограничили рост тарифов на теплоэнергию в 2018 году

Пермь, 19 января. Тарифы на теплоэнергию утвердили в Пермском крае, региональная служба по тарифам ограничила их рост.

РСТ после проверки расходов, которые включают управляющие компании в тариф для населения, снизила с 1845,46 рубля/Гкал до 1371,9 рубля/Гкал тариф, заявленный компанией «Т Плюс» и с 2526,02 рублей/Гкал до 1854,33 рубля/Гкал тариф в Закамске. Для ПСК тариф был снижен с 3869,42 рублей до 1860,27 рублей за Гкал.

Следовательно, рост тарифов на теплоэнергию с 1 июля не превысит четырех процентов, сообщают региональные новостные источники. Руководитель Региональной службы по тарифам, вице-премьер Антон Удальев подчеркнул:

«Политика очень простая: или организация реально вкладывает средства в ремонт и модернизацию инженерных сетей, повышая тем самым качество и надежность коммунальных услуг, или никакого роста тарифа».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электричество уровнем инфляции. Глава государства отметил: