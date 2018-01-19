Шестая ледовая переправа появится в Прикамье

Пермь, 19 января. Шестую ледовую переправу планируют открыть в Пермском крае к вечеру пятницы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером в пятницу, 19 января, будет открыта ледовая переправа, соединяющая посёлок Ильича с селом Насадка в Кунгурском районе.

Текущей зимой уже открыли пять ледовых переправ, три из которых организованы в Соликамском районе, они соединяют поселок Тюлькино и деревню Тюлькино, Соликамск и посёлки Нижний и Усть-Боровая. Еще две ледовые переправы действуют в Оханске (соединяет город с посёлком Юго-Камский), и Кунгурском районе (между Насадкой и деревней Монастырка), сообщают региональные новостные источники.