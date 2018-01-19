Более 600 млн рублей направят на поддержку уровня рождаемости в Прикамье
Пермь, 19 января. Заявления от семей на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка начали принимать во всех районах Пермского края.
Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, выплату могут получить семьи, в которых родился первый ребенок после 1 января 2018 года. Доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума. Размеры выплаты в 2018 году составляют 10 тысяч 289 рублей в месяц.
Ранее губернатор Максим Решетников сообщил, что Пермский край стал первым в стране по реализации мер социальной помощи:
«На трехлетний период на данную меру социальной помощи в краевой казне предусмотрено более 600 млн. рублей. Инициатива крайне важная и своевременная, которая позволит поддерживать уровень рождаемости в крае на стабильном уровне».
Программу социальной помощи инициировал президент РФ Владимир Путин, который предложил ввести ежемесячные выплаты при рождении ребенка и до достижении им полутора лет.
«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — отметил глава государства.