Более 600 млн рублей направят на поддержку уровня рождаемости в Прикамье

Пермь, 19 января. Заявления от семей на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка начали принимать во всех районах Пермского края.

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, выплату могут получить семьи, в которых родился первый ребенок после 1 января 2018 года. Доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума. Размеры выплаты в 2018 году составляют 10 тысяч 289 рублей в месяц.

Ранее губернатор Максим Решетников сообщил, что Пермский край стал первым в стране по реализации мер социальной помощи:

«На трехлетний период на данную меру социальной помощи в краевой казне предусмотрено более 600 млн. рублей. Инициатива крайне важная и своевременная, которая позволит поддерживать уровень рождаемости в крае на стабильном уровне».

Программу социальной помощи инициировал президент РФ Владимир Путин, который предложил ввести ежемесячные выплаты при рождении ребенка и до достижении им полутора лет.