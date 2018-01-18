Ремонт Коммунального моста в Перми обойдется в 35 млн рублей

Пермь, 18 января. Власти Перми подвели итоги аукциона и выбрали подрядчика, который отремонтирует Коммунальный мост.

На участие в аукционе поступила только одна заявка от компании «ТСК», городская мэрия определила для ремонта Коммунального моста этого подрядчика, сообщают региональные новостные источники. Стоимость работ составляет около 35 миллионов рублей.

Подрядчик в течение летних месяцев в соответствии с договором должен будет заменить железобетонное покрытие и обустроить слой гидроизоляции. Городские власти в 2017 году заключали контракт с компанией «Техноград», который позже был расторгнут, так как компания не вызвала доверия у мэрии.