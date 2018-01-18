Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в пермской школе №127

Пермь, 18 января. Краевой Минздрав сообщил о состоянии здоровья детей, пострадавших при нападении в пермской общеобразовательной школе.

Пострадавшие школьники проходят лечение в Краевой детской клинической больнице. Пресс-служба Минздрава отмечает:

«По состоянию на 8.00 утра 18 января в больнице вместе с родителями находятся 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, у всех пациентов отмечается положительная динамика. Вчера, 17 января, один ребёнок был переведён из реанимации в нейрохирургическое отделение».

Один из пострадавших детей находится на дневном стационаре, еще один школьник в настоящее время проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, медики делают все возможное, чтобы ребенок не лишился глаза.

Учительница Наталья Васильевна Шагулина находится в городской клинической больнице №4, женщина пришла в сознание, врачи сообщают о положительной динамике. В свою очередь, подростки, которые совершили нападение на учеников четвертого класса, обучающихся в школе № 127, находятся в отделении сосудистой хирургии в стабильном состоянии.

Учебный процесс в школе возобновился сегодня, 18 января. Психологи продолжают работать со школьниками.