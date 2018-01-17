Пропавшего две недели назад молодого человека ищут в Пермском крае

Пермь, 17 января. Молодой человек ушел из дома, который находится в селе Уинское Пермского края, в ночь на 7 января. Родители разыскивают 18-летнего сына.

По словам матери, никаких ссор и конфликтов не было, все было как обычно. Ее сын, которому 18 лет, сидел в социальных сетях целый день, потом он с братом покормил собаку, поужинали. После чего женщина ушла на работу, а дети остались дома, сообщает «АиФ».

Младший ребенок лег спать, а старший стал смотреть телевизор. 17-летний подросток проснулся ночью и не обнаружил своего брата в квартире. Когда и почему ушел его брат, он не знает. Как стало известно, молодой человек взял телефон и карманные деньги. Родители пытались дозвониться до него, но никто не отвечал, а на следующий день телефон был выключен.

Родители написали заявление в полицию и просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить. Рост молодого человека примерно 175 сантиметров, у него русые волосы, худощавого телосложения. Он был одет в синюю куртку с выпуклыми карманами, черные штаны и кроссовки.