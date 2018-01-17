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Украина
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Общество
ЗАГС назвал самые популярные и необычные имена новорожденных в Перми
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    ЗАГС назвал самые популярные и необычные имена новорожденных в Перми

    13:33  17 Января 2018
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    ЗАГС назвал самые популярные и необычные имена новорожденных в Перми

    Пермь, 17 января. Стало известно, какие имена давали родители Перми своим новорожденным детям в Перми в 2017 году. Управление ЗАГС администрации Перми опубликовало список популярных, редких и необычных имен.

    Популярными именами для мальчиков в минувшем году стали Александр, Артем и Михаил, у девочек — София, Анна, Виктория, Мария, Анастасия и Дарья, сообщает пресс-служба администрации Перми.

    Стоит отметить, что пермяки называют своих новорожденных детей и старинными именами. В прошлом году родились Аким, Боголюб, Елисей, Каллистрат, Лаврентий, Спартак, Яромир и другие. Девочек назвали Аглая, Аксинья, Евангелина, Серафима, Ясения и другими старинными именами.

    Также родители любят давать своим детям необычные имена: для мальчиков — Аарон, Ариэль, Вилдан, Леон, Тамерлан, Эмиль, Эмин и другие, для девочек — Александрина, Ариэлла, Вероника-Либерти, Весна, Лорита, Мелисса, Тиана и другие.

    «Давая имя ребенку, родителям необходимо думать о том, как примет ребенок это имя, будет ли оно удачно сопровождать его на протяжении всей жизни. А от личного имени мальчика зависит звучание отчества его будущих детей», — отмечает управление ЗАГС администрации Перми.

    Не проходит мода называть детей именами популярных певцов, актеров, героев сериалов: Аврора, Адель, Белла, Юлианна, Амели, Оливия, Теона, Эмма, Анита, Ванесса, Натали, Джулия и Николь.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #новорожденный #имена
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