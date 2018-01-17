Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших во время поножовщины в школе в Перми

Пермь, 17 января. Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов сообщил, что дети, пострадавшие во время нападения с ножами в школе в Перми, находятся в стабильном состоянии.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся восемь пострадавших детей.

«Состояние у кого-то средней тяжести, у кого-то — ближе к удовлетворительному. Но оно стабильное, без ухудшения», — цитирует Антонова RT.

Также он отметил, что ребенок с ранением глаза будет переведен в Москву для выполнения реконструктивной операции.

Напомним, что 15 января в школе в Перми между учениками произошла драка с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали15 человек.