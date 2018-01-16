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Пермский СКР возбудил уголовное дело после смерти маленького ребенка в больнице
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    Пермский СКР возбудил уголовное дело после смерти маленького ребенка в больнице

    19:19  16 Января 2018
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    Пермский СКР возбудил уголовное дело после смерти маленького ребенка в больнице

    Пермь, 16 января. Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по факту смерти маленького ребенка в одной из больниц региона.

    У ребенка, возраст которого 1 год и десять месяцев, повысилась температура 31 декабря 2017 года, и мать вызвала скорую помощь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Ребенка доставили в стационар сельской больницы, однако спустя время ему стало хуже, и его перевели в другую больницу в Кудымкар. Ночью, 1 января, малыш умер в реанимационном отделении больницы.

    На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти ребенка. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #погибший
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