«Как мои детки?»: защищавшая школьников в пермской резне учительница задала первый вопрос

Пермская область, 16 января. Губернатор Пермского края Максим Решетников и министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева навестили учительницу, которая пострадала в ходе конфликта с применением холодного оружия в школе в Перми. Об этом журналистам сообщили представители Городской больницы №4.

Преподавательница уже может разговаривать. Первый вопрос, который она задала, касался самочувствия учеников.

«Они ее навестили, она была в сознании, она с ними поговорила, и это был первый вопрос, который она им задала: «Как мои детки?» — пояснил источник ТАСС.

Как отметили врачи, состояние пациентки по-прежнему остается тяжелым, поэтому ее пока решили оставить в реанимации.

Ранее издание «Ридус» сообщило о том, что в результате конфликта между учениками в одной из пермских школ пострадали 15 человек.