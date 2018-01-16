Выборы-2018: 35 временных избирательных участков будут созданы в Пермском крае

Пермь, 16 января. Избирательная комиссия Пермского края приняла решение организовать работу 35 временных избирательных участков на выборах Президента России в регионе.

Соответствующее решение было принято с целью обеспечения удобства голосования, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края. Отмечается, что временные участковые избирательные комиссии будут работать в СИЗО, медучреждениях, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Избиратели, у которых по каким-то причинам отсутствует постоянная прописка, смогут также проголосовать. Были определены 65 участков, куда не имеющие прописки граждане могут прийти и проголосовать, показав паспорт и написав необходимое заявление.

«Принятые решения, прежде всего, предоставляют возможность комфортного участия в выборах различных категорий избирателей», — подчеркивает председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Ранее сообщалось, что в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году собрано более миллиона подписей.