Пермская актриса стала ведущей программы про путешествия

Пермь, 16 января. Пермская актриса, которая известна многим по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», Зоя Бербер стала ведущей программы «Один день в городе».

Актриса Зоя Бербер и модель Диана Джалалова стали ведущими передачи «Один день в городе», которая будет транслироваться на телеканала «Моя планета». Ведущие будут путешествовать по разным городам мира и рассказывать о необычных местах. Первый город, о котором расскажут ведущие, станет столица Армении — Ереван.

«Ведущие проникнут в незнакомый город, чтобы узнать, почувствовать и даже полюбить его всего за один день», — приводит «59.ru» информацию из анонса передачи.

Напомним, Зоя Бербер уже имеет опыт ведущей, она вела передачу «Спортивный момент» на канале «Москва 24».