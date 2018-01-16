Пострадавшая при нападении в Перми учительница пришла в сознание

Пермь, 16 января. Преподаватель, пострадавшая в ходе конфликта с применением холодного оружия в школе в Перми, пришла в сознание в медицинском учреждении. Об этом во вторник рассказали в Городской больнице №4 Перми.

«Пострадавшая учительница пришла в сознание», — следует из сообщения.

Врачи по-прежнему оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, передает ТАСС.

Источник также добавил, что о переводе пострадавшей женщины в другое медицинское учреждение речи не идет, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в минувший понедельник утром в пермской школе между двумя несовершеннолетними — учеником и экс-учеником школы — случился конфликт с применением холодного оружия, в результате чрезвычайного происшествия ранения получили 15 человек, из которых 13 были экстренно госпитализированы.

Полиция задержала несовершеннолетних, совершивших нападение. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее стало известно, что устроивший резню в пермской школе подросток оказался сторонником блогера Алексея Навального.