Уполномоченный по правам ребенка в Перми рассказала о ситуации в школе после нападения

Пермь, 15 января. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала инцидент, произошедший в местной школе.

«Я съездила в школу. Ситуация ужасная, мотивы нападавших пока непонятны, оба задержаны», — пояснила Денисова в комментарии RT.

По ее словам, пострадавшая в результате нападения учительница находится в больнице. Вместе с ней госпитализированы ученики четвертого класса.

Денисова также сообщила, что родители пострадавших детей находятся вместе с ними в больнице. Им оказывается необходимая психологическая помощь. В школе работает бригада психологов, которая оказывает помощь свидетелям жестокого нападения.

Вечером в школе проведут родительские собрания и окажут психологическую помощь учителям и родителям.

Напомним, что 15 января в одной из школ Перми произошла драка с применением холодного оружия. В результате пострадали 15 человек. Как сообщает «Свободная пресса», по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.