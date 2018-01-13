Гонки квадрокоптеров пройдут в Перми в феврале

Пермь, 13 января. Гонки квадрокоптеров пройдут на площади перед «Каруселью» в Перми 17 февраля этого года.

Гонка — Winter Drone Russia 2018 — пройдет в рамках открытого окружного молодежного робототехнического фестиваля «Дни робототехники». Соревнования пройдут по адресу шоссе Космонавтов, 59. Регистрация на соревнования начнется в десять утра, а сама гонка в 11.00.

«В 2018 году будет проводиться серия гонок по различным регионам России под названием «Лига RDR». <…> Осенью 2018 года 15 лучших пилотов будут приглашены на финал лиги, который состоится в Крыму», — сообщает «59.ru».

Отметим, что уже известны имена нескольких участников гонки, ими стали жители Перми и края, Москвы. Отмечается, что в соревнованиях также примут участие жители Сыктывкара и Екатеринбурга.