Прямые рейсы из Перми в Батуми запустят в июне

Пермь, 12 января. Прямые авиарейсы из Перми в Батуми откроются с 15 июня этого года. Соответствующая информация появилась на сайте международного аэропорта Перми «Большое Савино».

Согласно расписанию, которое опубликовано на сайте, авиаперелеты будут осуществляться в период с 15 июня по 21 сентября этого года. Самолеты будут вылетать из Перми в семь утра, путешественники прибудут в Батуми в 14.40. Длительность полета составит три часа 20 минут.

Отмечается, что полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Перелетами будет заниматься авиакомпания «UVTaero». Тип воздушного судна, который будет использоваться для авиасообщения, Bombardier на 50 мест.