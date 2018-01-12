Лодка с тремя рыбаками вмерзла в лед на реке в Пермском крае

Пермь, 12 января. Лодка, в которой находились три рыбака, вмерзла в лед на реке Яйва около села Подслудское Пермского края.

Сообщение о том, что на реке Яйва зажата во льду лодка с тремя рыбаками, поступило около шести утра по местному времени в пятницу, 12 января. На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Прибыв на место, специалисты эвакуировали рыбаков с помощью снегохода. Отмечается, что медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Сотрудники МЧС по Пермскому краю предупреждают, что необходимо соблюдать правила безопасности: