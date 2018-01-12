МЧС предупреждает о сильных морозах в Пермском крае

Пермь, 12 января. Сотрудники МЧС предупреждают, что на территории Пермского края ожидаются сильные морозы. При прояснениях 13 января похолодает до -35.

Согласно данным «Уральского УГМС», 13 января на территории Пермского края ожидается ночью от -25 до -30, при прояснениях столбик термометра может показывать -35, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Днем жителей региона ожидает температура от -17 до -22, в восточных районах региона похолодает до -25.

В субботу, 13 января, на территории края ожидается переменная облачность и без осадков ночью, днем же в некоторых районах региона может быть небольшой снег и изморозь. Ночью ветер три-восемь метров в секунду, днем — пять-десять.