Три купели оборудуют в Перми в Крещение

Пермь, 12 января. Три крещенских купели будут сделаны на территории Перми к православному празднику Крещение Господне, которое отмечается 19 января.

Купели будут расположены на территории Свердловского и Мотовилихинского районов. Жители Прикамья смогут окунуться в купели на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря. В Мотовилихинском районе будут работать две купели: на территории Храма Богоявления Господня и за Свято-Троицким Стефановым монастырем.

Отмечается, что желающие смогут окунуться в семи купелях, которые расположены в Пермском районе. Специальные места будут созданы в сельских поселениях: Гомовское, Култаевское, Лобановское, Сылвенское, Юговское, Юго-Камское и Кукуштанское.