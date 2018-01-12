Пермяки могут штрафовать коммунальщиков за ошибки в квитанциях

Пермь, 12 января. Собственники и наниматели жилых помещений могут оштрафовать лицо, которое предоставило неправильно посчитанную платежку, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Штраф может составить 50 процентов от излишне начисленного.

Собственникам или нанимателям жилого помещения необходимо будет подать заявлении о выплате штрафа в организацию, которая неправильно посчитала платежку. После чего пройдет проверка начислений, и если будут обнаружены нарушения, то компания должна выплатить штраф в течение двух месяцев с момента подачи заявления. Предлагают два варианта оплаты штрафа: снизить плату за коммуналку или снизить размер долга, если есть судебное решение, которое вступило в законную силу.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева, такое введение позволит горожанам разговаривать с коммунальщиками на равных, у людей появится дополнительная возможность отстаивать свои права, сообщает «ФедералПресс».