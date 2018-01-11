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Россия
Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу
Общество
Путин выделил 15,6 млн рублей на реставрацию центра «Росток» в Перми
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    Путин выделил 15,6 млн рублей на реставрацию центра «Росток» в Перми

    19:43  11 Января 2018  /обновлено: 19:45  11 Января 2018
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    Путин выделил 15,6 млн рублей на реставрацию центра «Росток» в Перми

    Пермь, 11 января. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 15,6 млн рублей на реставрацию здания краевого центра дополнительного образования «Росток» в Перми.

    Здание краевого центра дополнительного образования «Росток», расположенное на углу улиц Осинской и Петропавловской, построено в 1910 году. В настоящее время дополнительные образовательные услуги на территории центра получают свыше 800 детей, и повышают квалификацию свыше тысячи педагогов, сообщают региональные новостные источники.

    По распоряжению президента РФ Владимира Путина на реставрацию центра дополнительного образования «Росток» направят из резервного фонда Президента России 15,6 млн рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #пермь #президент рф
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