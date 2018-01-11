Путин выделил 15,6 млн рублей на реставрацию центра «Росток» в Перми

Пермь, 11 января. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 15,6 млн рублей на реставрацию здания краевого центра дополнительного образования «Росток» в Перми.

Здание краевого центра дополнительного образования «Росток», расположенное на углу улиц Осинской и Петропавловской, построено в 1910 году. В настоящее время дополнительные образовательные услуги на территории центра получают свыше 800 детей, и повышают квалификацию свыше тысячи педагогов, сообщают региональные новостные источники.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина на реставрацию центра дополнительного образования «Росток» направят из резервного фонда Президента России 15,6 млн рублей.