Всероссийская массовая акция против притравочных станций пройдет в Перми

Пермь, 11 января. Защитники животных в Перми согласовали с администрацией города проведение массовой акции в защиту Красной книги и животных с протравочных станций.

Организаторы акции «В защиту Красной книги и животных с притравочных станций», пермские зоозащитники, отмечают, что тысячи животных умирают на притравочных станциях ежегодно. Пикет запланирован на воскресенье, 14 января, на 14:00 часов дня в Саду камней. Зоозащитники отмечают:

«Уже давно готов законопроект, который впервые устанавливает отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. И мы не остановимся, пока закон не будет принят!».

Напомним, директора фирмы в Перми приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество с дорогими автомобилями.