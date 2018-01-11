Застройщик в Перми передал участок земли городу под строительство новой школы
Пермь, 11 января. Строительная компания передала Перми участок земли под строительство нового образовательного учреждения.
По информации, опубликованной в социальной сети губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, строительная компания «Кортрос» выкупила и передала городу участок, расположенный на улице Ленина в квартале № 71 возле гимназии № 17. Глава области отметил, что участок необходим для строительства нового современного образовательного учреждения.
«Это открывает дорогу к проектированию и строительству здесь нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, прежде все спортивной», — сообщает Решетников.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: