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Команда «Амкар» из Перми отправилась на первый сбор в Турцию
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    Команда «Амкар» из Перми отправилась на первый сбор в Турцию

    12:51  11 Января 2018  /обновлено: 12:53  11 Января 2018
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    Команда «Амкар» из Перми отправилась на первый сбор в Турцию

    Пермь, 11 января. Пермская футбольная команда «Амкар» отправилась на первый учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье в турецкий Белек.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение представителей клуба «Амкар», игроки отправились в четверг, 11 января, в Белек, где пройдут первые зимние сборы. В рамках учебных тренировок будут заниматься 30 футболистов: вратари Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич и Денис Вамбольт, защитники Петар Занев, Михаил Сиваков, Брайн Идову, Александр Милькович, Дмитрий Белоруков, Секу Конде и Николай Зайцев, полузащитники Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Браун Форбс, Фегор Огуде, Александр Рязанцев, Сергей Баланович и Саид Эззатоллахи, нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Александр Салугин.

    Команда «Амкар» из Перми отправилась на первый сбор в Турцию

    Также сообщается, что на сборы отправились пять футболистов из молодёжного состава, а именно, вратарь Егор Седов, защитник Василий Алейников и Рустам Вазитдинов, полузащитник Вадим Чухланцев и нападающий Антон Гооге. Первая учебная тренировка состоится сегодня вечером. А в конце января планируются игры с польской «Короной», болгарским «Берое» и «Црвеной Звездой» из Сербии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #футбол #турция #пермь #амкар #сборы
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