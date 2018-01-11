Пермский бизнесмен похитил свыше 8 млн рублей у покупателей люксовых авто

Пермь, 11 января. Директора фирмы в Перми приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество с дорогими автомобилями.

По информации ГУ МВД по Пермском краю, 32-летний мужчина оказывал «помощь» потенциальным покупателя в приобретении, оформлении и доставке до Перми люксовых автомобилей из-за рубежа, при этом собирая стопроцентную предоплату. После получения автомобильного транспорта, мошенник продавал его другим людям, а обманутым пермякам говорил о готовности документов и скором прибытии машины в город.

Мужчина, в общей сложности, обманул шесть клиентов на сумму свыше восьми миллионов рублей. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Кроме этого, экс-директор по решению суда должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.