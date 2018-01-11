Автоледи пострадала в ДТП на трассе Пермь — Березники

Пермь, 11 января. Женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и врезалась в столб на пермской трассе, ее госпитализировали с травмами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось на 173 километре трассы Пермь — Березники в субботу, 10 января, около 17:00 часов вечера. Легковой автомобиль марки Renault Sandero под управлением 49-летней женщины, которая не справилась с управлением транспортным средством, влетела в опору ЛЭП.

Женщина получила травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.