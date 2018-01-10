ДТП с двумя легковушками парализовало движение в центре Перми

Пермь, 10 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня вечером в Перми, движение автомобильного транспорта на месте аварии затруднено.

Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария произошла в среду, 10 января, около 17:00 часов вечера на перекрестке улиц Попова и Монастырской: столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие стало причиной образования автомобильной пробки на проезжей части от ТРК «СпешиLove» до улицы Монастырской. Скорость движения на месте аварии составляет около пяти метров в секунду.

В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии.